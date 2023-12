Neue Straßenbrücke besteht den Fahrrad-Test

Mit einem kleinen Bürgerfest ist in Flöha die neue Brücke über die Zschopau offiziell eingeweiht worden. Der Verkehr rollt jedoch schon seit einem Jahr über das Bauwerk.

Erst an diesem Freitag ist in Flöha der offizielle Schlusspunkt unter den Ersatzneubau der Brücke gesetzt worden, die in Plaue die Zschopau überspannt. Denn am 8. Dezember 2023 erfolgte die endgültige Abnahme des Bauwerks.