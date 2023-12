Notfall Notdurft in Flöha: Warum Kundentoiletten in Einkaufsmärkten immer seltener werden

Im Edeka-Markt ist das einst offene Kunden-WC verschwunden, bei Rewe ist es gesperrt. In anderen Märkten gab es noch nie Stille Örtchen. Der Grund für die Toiletten-Krise ist immer derselbe.

Wer beim Einkaufen in Flöha mal muss, hat ein Problem. In den Einkaufsmärkten im Stadtgebiet gibt es kaum noch Kundentoiletten, wie die Recherche nach einem Leserhinweis zeigt. Ein Leser aus Plaue hatte sich nach der Wiedereröffnung des modernisierten Edeka-Marktes in Flöha an die Lokalredaktion gewandt und beklagt, dass die Kundentoilette...