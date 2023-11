Oederan: Bäckerei wird zur Kunstgalerie

Im Hauptsitz der Bäckerei Möbius in Oederan dreht sich nicht alles nur um Brot und Brötchen. Auch die Kunst spielt eine wichtige Rolle.

Im Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich der Bäckerei Möbius an der Eppendorfer Straße in Oederan wird derzeit Kunst präsentiert. Noch bis zum 25. Februar sind in einer Sonderausstellung Werke der Maler Janet Gehre und Steffen Gröbner zu sehen. Für Interessenten besteht zudem die Möglichkeit, die präsentierten Werke zu kaufen.