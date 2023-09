Oederan: Motorrad- und Mopedtreffen am Klein-Erzgebirge wird vorbereitet

Ein Motorrad-und Mopedtreffen findet vom 15. bis 17. September in Oederan statt. Es erlebt seine 17. Auflage.

Das 17. Motorrad- und Mopedtreffen findet vom 15. bis 17. September auf dem Parkplatz am Klein-Erzgebirge in Oederan statt. Organisiert wird es von dem Freiberger Marco Ritter sowie Patrick Böhme, Stephan Drichelt und Frank Böhme von den Motorradfreunden Oederan. „Wir erwarten rund 400 Biker“, so Patrick Böhme. Eine Anmeldung sei nicht...