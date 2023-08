Oederan: So sollen Wanderwege im Flöha- und Zschopautal attraktiver werden

Auf den ersten Blick sollen Wanderer die schönsten Orte in der hiesigen Natur finden können. Dafür soll der Stadtrat von Oederan am Donnerstag eine wichtige Voraussetzung schaffen.

Schön ist es an der Zschopau und an der Flöha - was Einheimische längst wissen, soll auch anderen Wanderern näher gebracht werden. Das ist das Ziel von 17 Städten und Gemeinden, die ihre Wanderwege gemeinsam vermarkten möchten, darunter Flöha, Augustusburg, Niederwiesa, Eppendorf, Leubsdorf und Oederan. Die Idee: Die bestehenden Wanderwege...