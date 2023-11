Oederan und Frankenberg: Trickbetrügerin prellt Verkäuferinnen um Wechselgeld

Eine bislang unbekannte Frau verwickelt Kassiererinnen in Diskussion und steckt sich Wechselgeld ein.

Oederan/Frankenberg.

Eine Trickbetrügerin war in Oederan und Frankenberg unterwegs. Laut Polizei bezahlte die Frau am Freitagnachmittag in einem Geschäft am Markt in Oederan mit einem 200-Euro-Schein und ließ sich das Wechselgeld geben. Dann begann sie mit der Verkäuferin eine Diskussion über den Preis und bat um Rücknahme. Die Verkäuferin gab den 200-Euro-Schein zurück. Allerdings behielt die Frau unbemerkt einen 100-Euro-Schein des Wechselgeldes ein. Dann wollte die Frau erneut einen Artikel kaufen. Auch diesen bezahlte sie mit dem 200-Euro-Schein und gab die Ware wieder zurück. Erneut behielt sie den 100-Euro-Schein des Wechselgeldes ein und verschwand. Erst im Nachgang bemerkte die Verkäuferin den Diebstahl der 200 Euro. Mit der gleichen Masche ging eine Frau wenig später in einem Geschäft am Markt in Frankenberg vor. Auch hier verwickelte sie die Kassiererin in eine Diskussion um den Preis. In der Folge schmiss die Unbekannte das Wechselgeld auf den Tresen. Dabei bemerkte die Kassiererin, dass sich die Frau zusätzlich zwei 50-Euro-Scheine vom Wechselgeld genommen hatte und nahm ihr die 100 Euro ab. Die Täterin verließ das Geschäft. Die Frau wurde in beiden Fällen als etwa 30 Jahre alt und ca. 1,50 Meter groß beschrieben. Sie hat einen dunkleren Teint, eine kräftige Statur und lange, schwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen. (fp)