Per Anhalter durch die Rundfunk-Galaxis: Zeitreise im Musikkabinett Augustusburg

Viele historische Geräte und Tonträger hat Jörg Einert in seiner riesigen Sammlung. Anlass für die musikalische Zeitreise war das Jubiläum „100 Jahre Rundfunk“, das noch einen Fachmann auf den Plan rief.

Ob es wirklich jemand gehört hat, sei nicht wirklich belegt. „Aber am 29. Oktober 1923 erklang zum ersten Mal eine Stimme aus dem Äther“, erklärte Jörg Einert am Samstagnachmittag in seinem Augustusburger Musikkabinett. Der 56-Jährige spielte damit auf die Geburtsstunde des deutschen Rundfunks an, gesendet aus der Zentrale des Berliner...