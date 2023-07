Personalnot: Bus-Stadtverkehr Flöha fährt nach Notfahrplan

Busfahrgäste im Stadtverkehr Flöha müssen sich ab 10. Juli auf Einschnitte einstellen. Regiobus stellt bis auf weiteres auf einen Notfahrplan um. Betroffen sind montags bis freitags die Stadtbuslinien 1 (Am Sattelgut - Busbahnhof - Lärchenstraße und zurück) und 2 (Am Sattelgut - Feldstraße - Am Busbahnhof und zurück). Betriebsleiter...