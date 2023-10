Pflanzen, Garten, Genuss: Fünfter Herbstmarkt lockt ins Naturbad Niederwiesa

Am Sonntag findet zum fünften Mal ein Herbstmarkt in Niederwiesa statt. 50 bis 60 Händler bieten ihre Produkte feil, darunter Bier aus Kiwibeeren.

Am Sonntag, 15. Oktober, findet von 10 bis 18 Uhr die fünfte Auflage des Herbstmarktes in Niederwiesa statt. Wie in den vergangenen Jahren ist das Naturbad wieder Veranstaltungsort für 50 bis 60 Händler aus dem ostdeutschen Raum, die ihre regionalen und überregionalen Produkte feilbieten möchten. Es dreht sich alles um das Thema „Pflanzen,...