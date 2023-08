Platz für 5000 Artikel: Darum ist der Netto-Markt Eppendorf geschlossen

Der Netto-Markt in Eppendorf wird renoviert. Die Neueröffnung steht in wenigen Tagen an.

Der Parkplatz vor dem Netto-Markt in Eppendorf ähnelt in diesen Tagen einer Freiluft-Werkstatt. Nach Autos von Kunden sucht man hingegen vergebens. Auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße werden Regale montiert, Lastkraftwagen liefern technische Geräte wie neue Kühlaggregate an. Handwerker sind mit ihren Werkzeugen unterwegs. Und das hat...