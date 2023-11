Post-Notstand in Flöha: Jetzt gibt es auch keine Schließfächer mehr

Mit der Schließung der Postfiliale im Schreibwarengeschäft Mahler hat nicht nur die Stadtverwaltung ihr Postschließfach eingebüßt und wird nun nach Oederan geschickt.

Nach der Schließung des Schreibwarengeschäftes Mahler an der Pufendorfstraße in Flöha und dem damit verbundenen Aus für die Postfiliale im Geschäft gibt es bislang noch keine Anzeichen für eine Interims-Postfiliale in Flöha. Eine solche hatte die Deutsche Post angekündigt, weil wegen der Umbauarbeiten am Einkaufszentrum Edeka/Aldi auch...