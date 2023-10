Post-Notstand in Flöha: Packstation und Briefkasten sollen Filialen ersetzen

Weil ein Schreibwarenladen schließt und ein Blumenladen wegen Umbauarbeiten vorübergehend zu hat, gibt es ab November zwei Wochen lang keine Post-Dienstleistungen. Und wie bekommen Kunden ihre Pakete?

In Flöha droht ein Post-Notstand. Weil Renate Mahler ihr Schreibwarengeschäft an der Pufendorfstraße/Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße zum Monatsende schließt und der Blumenladen „La Flora“ von Dominique Dickmann von Montag an wegen des Umbaus im Einkaufszentrum Edeka/Aldi vier Wochen lang geschlossen bleibt, gibt es ab 1. November...