Rathaus-Umzug in Flöha beginnt am 12. Januar

Zunächst zieht nur ein Teil der Verwaltung in die Alte Baumwolle um. Die Umbauarbeiten im früheren Kontorgebäude verzögern sich weiter. Aber die nächste Zielmarke steht schon fest.

Am 12. Januar beginnt der Rathaus-Umzug in die Alte Baumwolle. Doch es wird voraussichtlich drei Monate dauern, bis die gesamte Stadtverwaltung umgezogen ist. Weil die Arbeiten im früheren Kontorgebäude der Baumwollspinnerei noch immer nicht abgeschlossen sind, ziehen zunächst nur die Hauptverwaltung und der Bürgerservice um, die in der...