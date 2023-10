Regionalmarkt auf Schloss Rochlitz, Absegeln an der Talsperre Kriebstein: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Zum Herbstferien-Wochenende heißt es in Rochlitz „Holla die Waldfee“. Regionale Spezialitäten stehen auf dem Programm. Musikalische Spezialitäten sind in der Milkauer Kirche in Erlau zu erleben.

Der Herbst ist da! Eine gute Gelegenheit für einen Ausflug zu regionalen und saisonalen Spezialitäten. Solche gibt es am Samstag von 9 bis 14 Uhr auf dem Rochlitzer Marktplatz zu kosten. Jeden ersten Samstag im Monat von April bis Oktober ist dort Regionalmarkt. Dieses Mal steht er unter dem Motto „Holla die Waldfee“. Neben Spezialitäten... Der Herbst ist da! Eine gute Gelegenheit für einen Ausflug zu regionalen und saisonalen Spezialitäten. Solche gibt es am Samstag von 9 bis 14 Uhr auf dem Rochlitzer Marktplatz zu kosten. Jeden ersten Samstag im Monat von April bis Oktober ist dort Regionalmarkt. Dieses Mal steht er unter dem Motto „Holla die Waldfee“. Neben Spezialitäten...