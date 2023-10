Satire zu Halloween: Asyl-Abstimmung im Kreistag und andere Gruselveranstaltungen

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wer die Zeitumstellung überlebt hat, kann sich am 31. Oktober verkleiden. Auch im Kreistag wurde Halloween gefeiert - oder war es doch eher Fasching?

Endlich ist er da! Der Brückentag. Am 30. Oktober. Wer jetzt an dieser Stelle Witze über Brücken in Flöha erwartet, der möge in den vergangenen 37.750 Glossen nachschlagen. Neu ist lediglich, dass die Brücke zwischen Niederwiesa und Braunsdorf auch für Fußgänger, Radfahrer, Rollerfahrer, Kinderwagenfahrer undso weiter gesperrt ist. Die...