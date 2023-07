Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: In Flöha sitzen bald die Enten auf dem Trockenen, und am Erzengler Teich in Brand-Erbisdorf fehlt das Meeresrauschen.

Bald sind Ferien! Das ist die Zeit, in der die Lehrer vormittags recht haben und nachmittags frei, und vormittags frei und nachmittags recht. Für die Jüngeren: Ein Lehrer (m/w/d) war eine Person, die in Kinderverwahranstalten dafür zuständig war, einen Teil der Versäumnisse der Gesellschaft zu korrigieren und Schülerinnen (d/w/m) etwas... Bald sind Ferien! Das ist die Zeit, in der die Lehrer vormittags recht haben und nachmittags frei, und vormittags frei und nachmittags recht. Für die Jüngeren: Ein Lehrer (m/w/d) war eine Person, die in Kinderverwahranstalten dafür zuständig war, einen Teil der Versäumnisse der Gesellschaft zu korrigieren und Schülerinnen (d/w/m) etwas...