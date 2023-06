Satire zum Wochenende: Kreuzfahrtschiffe legen bald in Falkenau an

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Falkenau ist eine Insel mit Seehafen, und in den Pochwerkteichen in Langenau entsteht ein Offshore-Windpark. Aber sonst geht‘s uns noch gut.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Denn im Sommer ist ein wenig Schattenwurf durchaus bekömmlich. Es sei denn, er kommt von Windrädern. Dann sind natürlich der Rotmilan, die Gelbschnabelente und der Blauschimmel in akuter Gefahr.