Satire zum Wochenende: Was die Bauernproteste rund um Freiberg mit der deutschen Fußballnationalmannschaft zu tun haben

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Nach einer Woche voller Blockaden ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Und wenn‘s dem Esel zu gut geht, geht er zum Lachen in den Weinkeller.

Es war einmal in einem eiskalten Januar. Die Eisblumen klebten an den Fenstern, der letzte Rest vom Stollen klebte an den Zähnen, und ob irgendjemand aus Protest gegen den selbst gemachten Weltuntergang auf der Straße festklebte, war den meisten Menschen völlig egal.