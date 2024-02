Satire zum Wochenende: Was ist eigentlich schlimmer, Autokorso oder Faschingsumzug?

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Der Valentinstag fällt auf den Aschermittwoch. Was sagt uns das? Und warum darf der Orden „Wider den tierischen Ernst“ nicht an einen Mittelsachsen gehen?

Endlich, endlich ist es so weit! Darauf haben wir alle so sehnlich gewartet. Nur noch wenige Tage, dann ist er da, der schönste Tag des Jahres: der Aschermittwoch. Und alle, die von Fasching genervt und von Karneval übersättigt sind, und die sich wünschen, dass im linearen Fernsehen mal wieder was Witziges kommt, alle die werden diesen Tag...