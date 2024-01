Satire zum Wochenende: Was Schokoladen-Weihnachtsmänner und manche Politiker gemeinsam haben

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Gute Vorsätze für das neue Jahr sind so was von gestern. Bevor die Weihnachtsschokolade nicht gegessen ist, lohnt sich auch das Fasten nicht.

Jetzt ist das Jahr 2024 schon wieder eine ganze Woche alt. Anders gesagt: Wer jetzt keinen guten Vorsatz hat, bekommt auch keinen mehr. Und das, obwohl es an guten Vorsätzen keinesfalls mangelt. Die werden ja zurzeit regelrecht verramscht.