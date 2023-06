Satire zum Wochenende: Wer will schon nach Freiberg, wenn er in Flöha bleiben kann?

Es gibt Dinge, die gibt‘s nicht. Und die füllen trotzdem den leeren Raum. Nicht nur in der Zeitung. Sondern auch in so manchem Kopf, wenn dort Hohlräume zu finden sind. Wohl die einzige logische Erklärung dafür, dass sich der Verschwörungsmythos der sogenannten Chemtrails so hartnäckig hält. Mit Chemnitz, unserem geliebten...