Schlussstrich für die Dorfladengenossenschaft in Falkenau

Die letzte Mitgliederversammlung der Laden-Genossenschaft musste einige formale Beschlüsse fassen. Zumindest eine Überraschung gab es dabei.

Mit der letzten Mitgliederversammlung am Mittwoch ist ein Schlussstrich unter die 2009 gegründete Dorfladengenossenschaft in Falkenau gezogen worden. Wenngleich es ein vorläufiger Schlussstrich ist, weil nun noch ein Jahr lang Zeit ist, mögliche Forderungen an die Genossenschaft bekannt zu machen. Erst dann ist die Liquidation auch formal...