Schneeglätte auf der B 173: Verkehrsbehinderung zwischen Flöha und Oederan

Am Montagmorgen gibt es witterungsbedingte Behinderungen im Berufsverkehr.

Die neue Woche beginnt in Mittelsachsen den Witterungsbedingungen entsprechend. Die Polizeidirektion Chemnitz meldet Verkehrsbehinderungen auf der B 173 in Richtung Dresden. Zwischen Flöha und dem Abzweig Oederan sorgte Schneeglätte am Montagmorgen dafür, dass drei Fahrzeuge liegengeblieben sind. (wjo)