Schneeglöckchenwiese in Borstendorf in voller Pracht

Bei Familie Richter in Borstendorf blühen massenhaft Schneeglöckchen.

Monika Richter schaut sich mit ihrer kleinen Enkeltochter Jovita die wunderschöne Schneeglöckchenwiese neben ihrem Haus in Borstendorf an. Die Schneeglöckchenwiese gibt es vermutlich schon mehrere Generationen, meint die Borstendorferin. Ihre Familie wohnt bereits in der neunten Generation an der August-Bebel-Straße im Ort.