Schnelles Internet in Oederan: Wie ist der Stand?

Vor Weihnachten tagt der Stadtrat ausnahmsweise zu einem anderen Termin. Ein Thema ist der Ausbau des Breitband-Netzes.

In Oederan ist ein großer Teil des Breitband-Ausbaus schon geschafft. Die Stadt hatte die Baumaßnahmen für das schnelle Internet in Eigenregie organisiert. In der nächsten Stadtratssitzung will sie darüber informieren, was der Stand der Dinge ist.