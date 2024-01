Schwerer Unfall in Flöha: Zwei Autofahrerinnen und eine Beifahrerin werden verletzt

Laut Polizei waren am Sonntag an der Ecke Bahnhof-/Augustusburger Straße zwei entgegenkommende Fahrzeuge zusammengestoßen.

Flöha.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in Flöha sind drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war kurz nach 17 Uhr eine 32-jährige Fahrerin eines Skoda Citigo von der Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend nach links in Richtung Augustusburger Straße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, in Richtung Bahnhof fahrenden Skoda Fabia. Bei dem Unfall wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand die Fabia-Fahrerin (54) und deren 22-jährige Beifahrerin schwer verletzt, die Citigo-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro, teilte die Polizei mit. (bk)