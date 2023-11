So lockt Bianca Clauß Kinder in Oederan und Schönerstadt vom Sofa

Sport, Spiel, Spaß, Seelenwohl: Bianca Clauß ist Ehrenamtspreisträgerin. Sie engagiert sich für den Sportverein Schönerstadt und für den Kinder- und Jugendsport. Das ist ihr Erfolgskonzept:

Quirliges Leben zieht zu angestammten Zeiten in der Turnhalle Schönerstadt ein. Dienstags und donnerstags sind gut 80 Mädchen und Jungen in Bewegung. In vier Altersgruppen haben sie sich dem Sportverein angeschlossen und werden von vier Übungsleiterinnen betreut. Längst ist der Sport- und Kulturtempel der kleinen Gemeinde im Stadtverbund von...