Soundmaschinen rattern zur Nachtschicht in Oederan

Ratternde Beats und wummernde Basstöne waren der Arbeitstakt einer speziellen Nachtschicht im Gewerbegebiet in Oederan. Die Neuauflage der 48-Stunden-Party an der Ringstraße lockte mehrere Hundert Nachtschwärmer und Frühaufsteher zum nichtalltäglichen Erlebnisformat auf dem Galgenberg an der Bundesstraße 173 am Ortsausgang von Oederan in...