Stadtscheunen an der B 173 in Oederan sind abgerissen - was kommt jetzt dort hin?

Mehr als 100 Jahre lang standen die markanten historischen Gebäude am Ortsausgang. Jetzt sind sie Geschichte. Die Stadt will den gewonnenen Platz nutzen, um eine Gefahrenstelle zu entschärfen.

Sie gehörten zu den wenigen Fachwerkhäusern in Oederan, sie waren ein Hingucker an der B 173 am Ortsausgang in Richtung Oberschöna. Sie standen unter Denkmalschutz - die historischen Stadtscheunen gegenüber der Volkskunstschule. Doch seit der zweiten Herbstferienwoche ist dort nur noch etwas Bauschutt zu finden.