Starke Truppe freut sich auf Fahrzeugweihe - und ganz Leubsdorf feiert mit

Die Gemeindefeuerwehr Leubsdorf hat ein neues Fahrzeug bekommen. Am 7. Oktober geht der 420.000 Euro teure Mercedes in Hohenfichte offiziell in Dienst. Und die Wehrleute haben noch viel vor.

Der Fuhrpark der Freiwilligen Gemeindefeuerwehr Leubsdorf hat Zuwachs bekommen: Den Kameradinnen und Kameraden haben ein neues Löschfahrzeug. Zuletzt haben die Mitglieder aller Leubsdorfer Ortswehren am 420.000 Euro teuren Mercedes und dessen Ausstattung eine spezielle Ausbildung absolviert, um es technisch komplett zu beherrschen. Der Fuhrpark der Freiwilligen Gemeindefeuerwehr Leubsdorf hat Zuwachs bekommen: Den Kameradinnen und Kameraden haben ein neues Löschfahrzeug. Zuletzt haben die Mitglieder aller Leubsdorfer Ortswehren am 420.000 Euro teuren Mercedes und dessen Ausstattung eine spezielle Ausbildung absolviert, um es technisch komplett zu beherrschen.