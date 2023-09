Stefan Tschök liest aus seinen Kindheitserinnerungen in Flöha

Der Chemnitzer Autor blickt in seinem Buch auf unbeschwerte Jahre zwischen Flöha und Zschopau zurück.

Der Autor Stefan Tschök liest am Montag in Flöha aus seinem Buch „Uferlinien - Eine Kindheit zwischen Flöha und Zschopau“. Die Lesung findet in der Stadtbibliothek im Wasserbau der Alten Baumwolle statt und beginnt 18.30 Uhr. In seinem Ende 2022 erschienenen Buch berichtet Tschök, der in Plaue aufgewachsen ist, von einer geborgenen...