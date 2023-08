Steinmetzmeister in sechster Generation: Weinhold in Eppendorf kennt keinen Fachkräftemangel

Dieser Handwerksbetrieb in Eppendorf in der Borstendorfer Straße hat alle Zeitenwenden überdauert: Als Linus Weinhold 1885 in Eppendorf sein Cement-Waaren-Geschäft eröffnete, war an Computerprogramme, Handys oder E-Mobilität noch nicht zu denken. Seitdem ist die Berufswelt in ständigem Wandel.