Straße zwischen Eppendorf und Falkenau wegen Baumfällarbeiten gesperrt

Im Lößnitztal ist der Sachsenforst zugange. Kommende Woche soll es auch am Hetzdorfer Viadukt eine Sperrung geben.

Hammerleubsdorf.

Wer zurzeit von Eppendorf in Richtung Falkenau und Flöha unterwegs ist, muss einen Umweg fahren. Der Forstbezirk Chemnitz im Staatsbetrieb Sachsenforst hat eine Straßensperrung im engen Lößnitztal angekündigt. Seit Mittwoch, 4. Oktober, 8 Uhr laufen an der S 237 vor Hammerleubsdorf Baumfällarbeiten. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Forsttechnik kann geländebedingt nur von der Straße aus arbeiten.“ Eine Umleitung sei ausgeschildert. Wie lang die Sperrung andauert, ist nicht bekannt.