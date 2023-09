Straßenfest in Flöha: Stimmungsvolle Party mit ernstem Hintergrund

Das Fest auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha erlebte am Wochenende seine 20. Auflage. Bei aller Partylaune hat die Veranstaltung ihren Ursprung in einer Katastrophe.

Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha ist teilweise als eine verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen. Leider halten sich längst nicht alle Kraftfahrer an diese Verkehrsregelung. Doch am vergangenen Wochenende gehörte der Abschnitt zwischen den Kreuzungen Pufendorf- und Bahnhofstraße tatsächlich vorübergehend ganz den Fußgängern. Denn der... Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha ist teilweise als eine verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen. Leider halten sich längst nicht alle Kraftfahrer an diese Verkehrsregelung. Doch am vergangenen Wochenende gehörte der Abschnitt zwischen den Kreuzungen Pufendorf- und Bahnhofstraße tatsächlich vorübergehend ganz den Fußgängern. Denn der...