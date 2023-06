Tabuthema Inkontinenz: Eine Physiotherapeutin aus Flöha klärt auf

Blasenschwäche, Harn- oder Stuhlinkontinenz kommen weit häufiger vor, als man denkt, sagt Marie-Luise Martin. Die Physiotherapeutin aus Flöha bietet in ihrer Praxis Hilfe zu diesem Thema an. Mit richtiger Behandlung und guten Tipps will sie Patienten dazu bringen, wieder mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen.