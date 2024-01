Tag der offenen Tür an Oberschule Flöha-Plaue: Es darf auch experimentiert werden

Die Einrichtung möchte sich künftigen Fünftklässlern vorstellen. Auch verschiedene Mitmachaktionen gibt es.

Am Freitag, 26. Januar, lädt die Oberschule Flöha-Plaue an der Augustusburger Straße von 16 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. „Es werden zum Beispiel Fragen zu den Anmeldeformalitäten für die neuen 5. Klassen beantwortet. Der Schulsanitätsdienst sowie die Arbeitsgemeinschaften präsentieren ihre Arbeit, in den Fachkabinetten finden...