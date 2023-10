Tag des traditionellen Handwerks: „Stricklieseln“ im Museum Oederan unterstützen Hospizdienst

Die Handarbeits-Gruppe ist mit dabei und bietet ihre Arbeiten für einen guten Zweck an. Besucher können auch eigene Druckwerke herstellen.

Oederan.

Zum Tag des traditionellen Handwerks bietet das Museum „Die Weberei“ in Oederan Einblicke in traditionelle Techniken. Neben dem Weben können Besucher auch mit Hilfe einer Schriftsetzerin eigene kleine Druckwerke gestalten. Mit dabei sind auch die Oederaner Stricklieseln, die ihr Können im Stricken und Häkeln von Sitzkissen, Pulswärmern und anderen Handarbeiten präsentieren. Ihre Werke kommen dem Hospiz- und Palliativdienst Begleitende Hände zugute. Das Museum ist am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Museumseintritt ist zu entrichten, er kostet vier Euro für Erwachsene, zwei Euro ermäßigt, elf Euro für eine Familie mit zwei Erwachsenen und 7,50 Euro für eine Familie mit einem Erwachsenen. (eva)