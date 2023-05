Trauer im Rathaus: Langjähriger Kämmerer mit nur 50 Jahren unerwartet verstorben

Eine Minute lang standen die Mitglieder des Hauptausschusses von Niederwiesa am vergangenen Dienstag still zum Gedenken an Mirko Ott. Es wurde aber deutlich: Es wird wesentlich länger dauern, den plötzlichen Tod des Kämmerers zu verarbeiten. "Im Rathaus herrscht Schockstarre", sagte Bürgermeister Raik Schubert (Bürgerinitiative Niederwiesa)....