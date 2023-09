Umstrittene Hundezucht in Erdmannsdorf: Landratsamt schweigt, dafür reden Betroffene

Nach dem Bericht über die Hundezucht in Erdmannsdorf haben sich Betroffene gemeldet. Die geschilderten Erfahrungen gleichen sich. Es gibt aber auch eine Checkliste für den sicheren Hundekauf.

Die Berichterstattung über die umstrittene Hundezucht in Erdmannsdorf hat für viel Wirbel gesorgt. Zahlreiche Leser haben sich gemeldet und eigene Erfahrungen beim Kauf eines Hundes oder eines Hundewelpen in Erdmannsdorf geschildert. Das Landratsamt Mittelsachsen, das nach der von Polizeibeamten unterstützen Kontrolle des Grundstückes am 23....