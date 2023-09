Umstrittenes Seniorenzentrum in Augustusburg: Noch keine neuen Pläne des Investors

Die vom Investor angekündigten überarbeiteten Pläne für das strittige Seniorenzentrum in Augustusburg sind bislang noch nicht im Rathaus angekommen.

Für das umstrittene Seniorenzentrum und die Wohnhäuser auf der sogenannten Netto-Wiese an der Marienberger Straße in Augustusburg gibt es weiterhin keine neuen Planungen des Investors. Das sagte der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt auf eine Bürgeranfrage zur Stadtratssitzung. Der ursprüngliche Bauantrag sei zurückgezogen worden, so...