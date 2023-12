Unbekannte beschmieren Wartehäuschen in Flöha mit Hakenkreuz

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Flöha.

Mit einer Reihe von verbotenen Symbolen beschmiert haben Unbekannte ein Buswartehäuschen in Flöha. Der kleine Unterstand an der Turnerstraße wurde unter anderem mit einem Hakenkreuz in einer Größe von rund 80 mal 70 Zentimetern sowie einem antisemitischen Spruch in einer Größe von etwa 20 mal 70 Zentimetern beschmutzt, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei, der die Tat am Mittwochvormittag gemeldet wurde, hat die Ermittlungen aufgenommen. An welchem Tag genau und zu welcher Uhrzeit sich die Unbekannten an dem Häuschen zu schaffen machten, ist noch nicht bekannt. (fp)