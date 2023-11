Von Adventsbasteln und Whiskey-Verkostung: Das bietet der lebendige Adventskalender in Augustusburg dieses Jahr

Die Menschen zusammenbringen, kreativ sein, genießen - das ist das Motto der täglichen Mitmach-Aktionen in Augustusburg. Achtung: Für manche Höhepunkte muss man sich vorher anmelden.

Das Dutzend wird voll: Zum zwölften Mal wird in Augustusburg an Weihnachtsvortagen zum lebendigen Adventskalender eingeladen. 22-mal sind Einheimische und Gäste zu einem Abendbummel mit wechselnden Ereignisorten eingeladen. Der kulturell-kulinarische Mix umfasst kunsthandwerkliches Tun, das Konzerterlebnis und die praktische Aktion in der...