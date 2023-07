Waldschule Am Kunnerstein: Auf der Jagd nach einem Stoffschwein

In den Ferien in die Schule und lernen? Für Fabienne, Nick und 22 Klassenkameraden des Ferienhorts in Erlau ist das keine Frage: eine Wildschweinrallye vermittelt ihnen spielend Wissen mit Spaß. Das Erlebnis für Grundschüler zählt zu den aktuellen Programmangeboten der im Frühjahr eröffneten Waldschule Am Kunnerstein des Sachsenforstes in...