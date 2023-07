Warum eine Fußball-Mannschaft in Gambia mit Trikots des TSV Falkenau spielt

Die Fußballer aus Ngayen Sanjal spielen seit einer Weile in dunkelroten Trikots und himmelblauen Hosen des TSV 1888 Falkenau. Ngayen Sanjal ist ein mit gut 5000 Einwohnern schon recht großes Dorf in Gambia, die örtliche Fußballmannschaft gehört zu den besten in der Region und, dass die Kicker in den Falkenauer Farben spielen, haben sie Heike...