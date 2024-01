Was ein ehemaliger Gangster aus Uganda im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte will

Richie Zion, ein ehemaliger Gangboss aus Afrika, ist zu Besuch in Hohenfichte. Er erzählt aus seinem bewegten Leben. Mit einer Frau aus Hohenfichte hat er schon ein Musikvideo produziert.

Alles fing 2016 mit einem geklauten Handy an: Richie Zion war damals noch als Gangboss „Wrong Number“ („falsche Nummer“) in Uganda unterwegs. Unter den Dieben war es üblich, die Beute aufzuteilen. So kam er an die Speicherkarte eines Handys. Darauf waren christliche Lieder zu hören, die ihn bewegten. Vor allem eine Frage ließ ihn nicht...