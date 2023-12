Weihnachtsmann kommt mit der Bahn nach Flöha

Nach der erfolgreichen Kutschentour kommt Weihnachtsmann Daniel Ivandic erneut nach Flöha. Diesmal mit der Dampflok und offiziell, weil er vorige Woche etwas verloren hat.

Wer den Weihnachtsmann vergangenen Sonntag auf seiner Kutschentour durch Flöha und Falkenau verpasst hat, bekommt eine zweite Chance. Am Sonnabend wird der Weihnachtsmann erneut in Flöha und in Niederwiesa Station machen, diesmal nicht mit der Pferdekutsche, sondern mit dem Dampfross. Gegen 10.45 Uhr wird der von einer Dampflok gezogene...