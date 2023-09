Wenn Donald Trump gewinnt, ziehen diese Musiker vielleicht nach Oederan

Ehrlicher Blues mit Tiefgang war am Samstag in der „Tenne“ zu hören. Die Scott Weis Band aus Philadelphia verriet, warum es ihr dort so gut gefällt.

Es könnte als Motto des Samstags in der Tenne in Oederan gelten: „With a little help from my friends“ von den Beatles. Die Scott Weis Band (Blues Hall of Fame) machte daraus, angelehnt an die Version von Joe Cocker, eine Hymne voller Improvisation. Die Musik ging den 70 Zuhörern unter die Haut.