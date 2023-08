Wer hat „Fanta“ gesehen? Von der Stute aus Hohenfichte fehlt weiter jede Spur

Die Polizei sucht Zeugen. Denn trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde das Pferd bisher nicht aufgefunden. Die Betreiberin der Pferdepension im Ort geht von einem Diebstahl aus.

Wo ist „Fanta“? Von der Stute, die in der Zeit vom 24. August,16 Uhr bis 25. August, 6.30 Uhr, vermutlich von einer Koppel im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte gestohlen wurde, fehlt weiter jede Spur. „Das Pferd ist noch immer verschwunden“, so Julia Schwarzenberg von der Stabstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag...