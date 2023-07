Wie die große Flut über die Kita in der Talstraße in Flöha kam

Frühere Erzieherinnen erinnern sich an die Jahrhundertflut von 2002 und an die Zeit, als es in Flöha noch zwölf Kindereinrichtungen gab. Was aber war die größte Veränderung in all den Jahren?

Wenn eine Kindergartengruppe vor rund 30 ehemaligen Erzieherinnen singt, tanzt, und Gedichte aufsagt, ist großer Applaus vorprogrammiert. Die Gäste machen mit, dann begrüßt Petra Beier sie: „99 Prozent kenne ich.“ Wenn eine Kindergartengruppe vor rund 30 ehemaligen Erzieherinnen singt, tanzt, und Gedichte aufsagt, ist großer Applaus vorprogrammiert. Die Gäste machen mit, dann begrüßt Petra Beier sie: „99 Prozent kenne ich.“