Zschopautalradweg in Erdmannsdorf: Gipfeltreffen im Feuchtgebiet

Die Sperrung der historischen Holzbrücke in Hennersdorf dient der Vorbereitung des zweiten Sanierungsabschnittes. Der soll erst beginnen, wenn die B 180 in Richtung Erdmannsdorf fertig ausgebaut ist. Experten prüfen das Ausmaß der Schäden an Belag und Tragwerk. Dafür müssen die Holzbohlen entfernt werden. Doch was passiert, wenn die Schäden größer sind als befürchtet und die Holzbrücke nicht mehr befahrbar ist?